Ураганный ветер обрушился сегодня вечером на Екатеринбург

Повалены десятки деревьев, остановка общественного транспорта, снесены крыши зданий, в том числе повреждена кровля Уральского федерального университета имени Ельцина, сообщает местный интернет-портал «Е1». В пресс-службе вуза сообщили, что управление безопасности оцепит территорию вокруг здания. О жертвах и пострадавших пока не сообщалось.