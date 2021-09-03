В Русской православной церкви не исключили возможности исправления жития митрополита Филиппа II, если подтвердится версия, что его не убивал глава опричников Малюта Скуратов. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на члена Синодальной комиссии по канонизации Владислава Цыпина. Он отметил, что жития не являются Священным писанием, которое не подлежит редактированию. Ранее Владимир Путин усомнился в том, что митрополит погиб от рук Малюты Скуратова в 1569 году.