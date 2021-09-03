Кандидаты в депутаты ГД проведут встречу, посвященную необходимости отмены закона о СМИ-иноагентах

Завтра состоится встреча кандидатов в депутаты Госдумы РФ со своими избирателями для обсуждения необходимости отмены закона о СМИ-иноагентах и закона о нежелательных организациях. Как сказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» одна из участниц встречи, кандидат в депутаты Марина Литвинович, во встрече примут участие кандидаты от различных партий.

«Это будет встреча с кандидатами в рамках избирательной кампании и будет посвящена ситуации со средствами массовой информации, с тем, что в последнее время несколько СМИ, а также журналисты были объявлены иностранными агентами. И профсоюз журналистов обратился с просьбой к нескольким кандидатам в депутаты, чтобы мы поддержали проведение такой встречи», — рассказала она.

Во встрече примут участие 5 кандидатов самых различных партий: «Яблока», Партии роста, КПРФ. «Это такое межпартийное событие поскольку защита СМИ, защита свободы слова мы считаем важной задачи для страны», — добавила М.Литвинович.

Встречу планируют провести 4 сентября в 13.00 на площади перед станцией метро Чистые пруды.