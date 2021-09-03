Apple отложила запуск системы сканирования фотографий на iPhone, хранящихся в iCloud, на наличие детской порнографии

Apple отложила запуск системы сканирования фотографий пользователей, которую планировалось использовать для борьбы с детской порнографией. Решение принято из-за критики правозащитников. Они опасаются использования данной функции как инструмента слежки, сообщает агентство Bloomberg. О том, что американская корпорация работает над внедрением в смартфоны специального программного обеспечения, стало известно в начале августа. Предполагалось, что данное ПО сможет сканировать и передавать фотографии, находящиеся в локальном хранилище. В компании объяснили нововведение необходимостью ограничить контент, нарушающий права детей.
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