Противоречивые сообщения поступают из афганской провинции Панджшер. Информагентство со ссылкой на представителей талибов утверждают, что боевики взяли ее под контроль. В столице страны Кабуле уже празднуют это событие, стреляя в воздух. В то же время ополченцы отрицают взятие Панджшера. Так, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства вице-президент страны Амрулла Салех, поддерживающий мятежников, заявил, что бои продолжаются, противостояние усилилось. Видео его выступления опубликовал канал TOLO News. Политик также сказал, что не сбежал из провинции, о чем ранее сообщали СМИ, и продолжает следить за развитием событий. Ранее сегодня также сообщалось, что руководство запрещенного в России террористического движения «Талибан»* проводит закрытое совещание в южном городе Кандагар, по итогам которого должен быть объявлен состав будущего правительства. Как писала газета «Аль-Абхар», его формирование задерживается из-за разногласий между основными фигурами в военном и политическом крыле движения. Ожидается, что верховным лидером Афганистана станет руководитель талибов Хибатулла Ахундзада.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ