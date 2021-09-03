Мособлизбирком попросил прокуратуру проверить данные о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в Королеве

Мособлизбирком попросил прокуратуру проверить информацию о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в Королеве. Об этом сообщил председатель комиссии Илья Березкин. Он также отметил, что ни областная избирательная комиссия, ни территориальная не имеют отношения к тренингам по фальсификации выборов, о которых ранее сообщила «Новая газета». Для выяснения ситуации рабочую группу направил в Королев Центризбирком России. К ситуации также подключился координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России.