Талибы взяли под контроль провинцию Панджшер, последний неподконтрольный им регион в Афганистане

Его удерживало ополчение под командование полевого командира Ахмада Масуда. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя движения. В столице Афганистана Кабуле началась стрельба. Находящиеся там журналисты утверждают, что это салют в честь окончательной победы. «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.