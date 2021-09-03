Координационный совет при ОП РФ разберется в ситуации с «инструктажем» по фальсификации на выборах в Королеве

Координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России намерен разобраться в ситуации с предполагаемым инструктажем по фальсификации на выборах в подмосковном Королеве. Аудиозапись совещания ранее опубликовала «Новая газета». Теперь предстоит выяснить, была ли эта пленка смонтирована из частей, либо это действительно незаконная попытка повлиять на итоги голосования, сказал глава совета Максим Григорьев, чьи слова цитирует телеканала «360». Ранее в этой ситуации решил разобраться Центризбирком и Мособлизбирком.