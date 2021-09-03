Космонавт Петр Дубров поймал деталь модуля «Наука», улетевшую в открытый космос

Об этом он рассказал в ходе трансляции, которую ведет Роскосмос. По плану космонавты должны при снятии деталей привязывать их к корпусу для того, чтобы они не становились космическим мусором. Однако во время работы оказалось, что у части крышек нет страховочного кольца, поэтому космонавтам пришлось вручную помещать их в специальный мешок. Примерно два часа назад Дубров и его коллега Олег Новицкий вышли за пределы Международной космической станции. В открытом космосе они проведут целую рабочую смену.

Это будет уже 49 плановый выход в истории или, как говорят космонавты ВКД – внекорабельная деятельность. В августе к МКС был пристыкован новый модуль Наука, доставленный с Земли, однако для того, чтобы он стал полноправной частью комплекса нужно провести огромную работу. Это первый выход по программе интеграции модуля. Космонавтам Петру Дуброву и Олегу Новицкому предстоит подключить Науку к энергосистеме станции и оснастить модуль внутренней компьютерной сетью. Кроме того, за семичасовой рабочий день за бортом станции будут смонтированы перекидные поручни. Всего до конца года экипажу предстоит встроить в систему станции и модуль причал, который будет доставлен на орбиту в ноябре.

Всего оснащение модуля «Наука» потребует десять выходов в открытый космос.