Директор хабаровской школы решила уволиться после того, как учительница исполнила на школьной линейке восточный танец

Директор хабаровской школы решила уволиться после того, как учительница хореографии исполнила на школьной линейке восточный танец. Заявление Татьяны Строковой пока не удовлетворили. Решение примут после завершения служебной проверки с учетом мнения родительского сообщества, сообщает издание DVhab.ru со ссылкой на городское управление образования. Критика в адрес школьного руководства появилась после того, как 1 сентября учительница дополнительного образования исполнила танец живота. Многие сравнили это со стриптизом. Учительница позже извинилась, отметив, что не хотела этим никого оскорбить. Уволившаяся Строкова проработала в школе директором 28 лет.