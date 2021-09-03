Контроль над афганской провинцией Панджшер,до последнего момента не занятый талибами,перешел к представителям движения

Об этом пишет турецкая газета «Ени Шафак» со ссылкой на своего корреспондента в Кабуле. По данным издания, ранее в этой провинции, расположенной в 150 километрах от афганской столицы, шли ожесточенные бои. Информацию об этом также подтверждает источник РИА «Новости» в штаб-квартире полиции в Кабуле. Сами представители «Талибана» сообщили в Твиттере о захвате крупнейшего района неподконтрольной им провинции. Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» взяло под контроль практически всю страну 15 августа. Несогласные с этим организовали сопротивление в Панджшере. Его возглавил Ахмад Масуд, сын ранее убитого известного полевого командира. Исполняющим обязанности главы государства объявил себя вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Сегодня он, по данным источника ТАСС в Кабуле, покинул Панджшер и направился в Таджикистан, сообщил источник ТАСС в Кабуле.