Игроки Национальной хоккейной лиги смогут принять участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине

Договоренность об этом достигнута между НХЛ, профсоюзом игроков и Международной федерацией хоккея. Соглашение предусматривает возможность не отправлять хоккеистов на Олимпиаду, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.