В Сочи второй раз за полтора месяца штормом разрушена часть набережной, отремонтированной за 55 миллионов рублей

Этим утром огромные волны унесли в море тротуар, несколько прибрежных конструкций и 70 метров подпорной стены в поселке Лоо Лазаревского района, сообщает местное сетевое издание Сочи-экспересс. Отмечается, что там только начались восстановительные работы после обрушения 23 июля.

Пляж в Лоо был реконструирован в 2017 году и считался лучшим в Лазаревском районе. На проектирование и строительство волноотбойника было выделено 35 миллионов из городского бюджета. Еще 20 миллионов вложили предприниматели.