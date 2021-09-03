«ВКонтакте» и «Одноклассники» тестируют способ предупреждения пользователей о потенциально недостоверной информации

Соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» тестируют новый способ предупреждения пользователей о потенциально недостоверной информации. Такие публикации будут сопровождаться специальной меткой. Ее можно будет увидеть при просмотре материала, сообщает интернет-издание CNEWS. Отмечается, что таким образом пользователи не будут ограничены в получении информации, но получат сигнала о том, что к ней надо относиться с осторожностью. Решение о дальнейшем использовании инструмента будет принято по результатам тестов и обратной связи от владельцев аккаунтов.
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