Жители поселка Шушары под Петербургом жалуются на неукомплектованный детский сад, открытый 1 сентября

Оттуда пропала новая мебель и красивые игрушки, бывшие там при посещении губернатора Александрова Беглова. Сейчас группы переполнены детьми, многим не хватает места, рассказала «Эху Москвы» одна из матерей Алина Евтушенко.

Власти Пушкинского района, на территории которого находится проблемный садик, не согласны с родителями. Они утверждают, что дошкольное заведение полностью готово к использованию и соответствует всем необходимым стандартам, рассказала «Эху Москвы» замглавы районной администрации Евгения Воронина.

Строительство детского сада длилось почти два года. Детей там планировали принять еще летом, но официальное открытие перенесли на сентябрь.