ЦИК Подмосковья отрицает причастность к «тренингу по нарушениям» на голосовании в Королеве

Представитель избирательной комиссии выехал в город, чтобы разобраться с мероприятием по «фальсификации выборов» и возможном участии в нем членов участковых или территориальной комиссии. Об этом сообщил РБК председатель областного избиркома Илья Березкин.

Ранее «Новая газета» сообщила, что к ней попала аудиозапись совещания, где главам избирательных комиссии поставили задачи по числу голосов в пользу кандидатов от «Единой России». Три источника независимо друг от друга предположили, что инструктаж проводила женщина с голосом, похожим на голос советника главы Королева Жанны Прокофьевой. Эту запись издание передало в ЦИК.

После этой публикации оперативную группу в Королев также направил Центризбирком России. ЦИК также обратился к генпрокурору, главе СК, губернатору Подмосковья и председателю областной избирательной комиссии с просьбой принять меры для предотвращения возможных фальсификаций и расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в эфире телеканала 360 сообщил, что сейчас лидирующие позиции на выборах занимают две партии.

Сейчас на рейтинг влияет активность партий, отмечает социолог.