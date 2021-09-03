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19:02, 03 сентября 2021

Силовые ведомства стали чаще интересоваться личными данными российских пользователей сервисов «Яндекса»

Согласно данным цифрового гиганта «Яндекс» силовые ведомства стали чаще интересоваться личными данными российских пользователей сервисов компании. За шесть месяцев этого года «Яндекс» принял почти 20 тысяч обращений, это на двадцать процентов больше, чем было за первое полугодие 2020-го.

При этом отмечается, что темпы активности представителей госорганов продолжают увеличиваться. Пятую часть запросов компания отклонила. Это следует из обнародованных «Яндексом» данных. В основном поисковик предпочитал работать с официальными запросами. Среди отклоненных большая часть поступила по телефону либо по электронной почте.

Кстати, количество отказов тоже возросло, причем более значительно — на 60 процентов. Преимущественно госорганы запрашивали данные пользователей сервиса такси. На втором месте по востребованности информация об абонентах почты «Яндекса» и на третьем заказчики еды.

С 1 июня «Яндекс» предоставляет пользователям услугу по предоставлению архива с информацией, с ними связанной, а также по удалению данных.


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