Сегодня истекает срок, установленный американскими властями для 24-х российских дипломатов,которые должны покинуть США

Сегодня истекает последний день срока, установленного американскими властями для 24-х российских дипломатов, которые должны покинуть США. Дипломатические отношения между Россией и США начали ухудшаться после того, как в апреле президент Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина убийцей.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил в начале августа, что американские власти попросили 24-х российских сотрудников посольства покинуть страну 3 сентября — когда истекает срок действия их виз. Антонов не сказал, стало ли это решение ответным шагом на конкретные действия со стороны России, но заявил, что почти все дипломаты покинут США без замены, «потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз». Представитель Госдепартамента Нед Прайс не оспаривал тот факт, что российским дипломатам придется покинуть США, но назвал характеристику ситуации послом Антоновым неточной — в том, что россияне должны подавать заявление о продлении визы через три года «нет ничего нового», заявил Прайс. По его словам, каждая такая заявка рассматривается в индивидуальном порядке, и для ее подачи необходимо покинуть США.

В апреле Москва запретила посольству США в России держать в штате, нанимать или привлекать на контрактной основе россиян или граждан третьих стран, за исключением охраны — американское посольство было вынуждено уволить 182 сотрудника и десятки подрядчиков и остановить выдачу неимиграционных виз в России.

Говоря о том, что 24 российских дипломата должны покинуть США, Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что надеется на то, что здравый смысл восторжествует и «мы сможем нормализовать жизнь российских и американских дипломатов в США и России на принципах взаимности».