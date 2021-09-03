Вице-президент Афганистана Амрулла Салех покинул неподконтрольную им северную провинцию Панджшер

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти талибами, покинул неподконтрольную им северную провинцию Панджшер. Согласно источникам ТАСС в Кабуле, он направился в Таджикистан. Собеседник агентства отметил, что ситуация в Панджшере непростая. Талибы держат осаду региона, блокируют доступ к Интернету, электричеству и телефонной связи. «Талибан» — террористическая организация, запрещенная во многих странах, в том числе в России.
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