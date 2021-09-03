Во всех видах общественного транспорта в России к 2024 году планируется внедрить биометрию

Об этом сказал глава Министерства транспорта Виталий Савельев, выступая на Восточном экономическом форуме. По его словам, лица пассажиров будут сканировать при входе в общественный транспорт. Автоматизированный механизм паспортного контроля уже запущен в одном из терминалов московского аэропорта «Шереметьево». Система функционирует с июля текущего года.

Ранее Минтранс обнародовал стратегию цифровой трансформации транспорта, в соответствии с которой, к 2030 году при помощи биометрии можно будет проходить досмотр на вокзалах и в аэропортах, а также расплачиваться за проезд.