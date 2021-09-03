Суд освободил Беллу Насибян, арестованную на пять суток за плакат «Умного голосования» в Инстаграме

Суд Ростова-на-Дону освободил мать 3-хлетнего ребенка Беллу Насибян, арестованную на пять суток за плакат «Умного голосования» в Инстаграме. Вместо этого ей назначили штраф в размере 2-х тысяч рублей, сообщает местный интернет-ресурс 161.ru. Накануне суд признал журналистку и сотрудницу штаба кандидата в Госдуму от партии «Яблоко» виновной в пропаганде экстремистской символики. Защита обжаловала решение об аресте.