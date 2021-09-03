В «Яндекс» все чаще поступают запросы от силовых структур о предоставлении персональных данных пользователей

За первое полугодие компания получила на 21% больше запросов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в публичном отчете сервиса. Отмечается, что такое же число запросов «Яндекс» отклонил, поскольку они не соответствовали требованиям закона.
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