В «Яндекс» все чаще поступают запросы от силовых структур о предоставлении персональных данных пользователей

За первое полугодие компания получила на 21% больше запросов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в публичном отчете сервиса. Отмечается, что такое же число запросов «Яндекс» отклонил, поскольку они не соответствовали требованиям закона.