Дело российского хакера, отбывающего наказание в Швейцарии за экономические преступления, может стать политическим

Дело российского хакера, отбывающего наказание в Швейцарии за экономические преступления и ожидающего экстрадицию в США, усилиями адвокатов может превратиться в политическое, — рассказывает газета Тагес— Анцайгер.

«Владислав Клюшин по-прежнему находится в местной тюрьме за получение прибыли в десятки миллионов долларов при помощи инсайдерской информации и кражи секретных данных, но ситуация вокруг него обостряется… США утверждают, что требуют его экстрадиции за чисто экономические преступления, пишет газета. — Однако женевский адвокат Клюшина намерен предотвратить его высылку с помощью весьма необычного шага. Он пытается доказать, что американцам россиянин нужен прежде всего потому, что тот сотрудничал с предполагаемым офицером ГРУ, который находится в списке самых разыскиваемых лиц ФБР и был замешан в громких хакерских атаках последних лет. США гораздо больше интересует этот контакт, настаивает российская сторона, а запрос об экстрадиции в действительности мотивирован не уголовным правом, а политическими соображениями. Для Клюшина это было бы очень выгодно: Швейцария принципиально не выдает людей в таких политических делах.

Автор публикации называет имя офицера российской военной разведки, продолжает Тагес— Анцайгер (перевод сайта Инопресса). — Это некий Иван Ермаков, который активно участвовал в работе известных благодаря прессе хакерских групп Fancy Bear и Cosy Bear, взломавших, как считают в США, серверы Демпартии в 2016 году, тем самым повлияв на американскую избирательную кампанию против Клинтон и в пользу Трампа. Тем временем, читаем в заключении статьи «Клюшин представил еще одно доказательство своей близости к российскому государству: удостоверение сотрудника министерства обороны России. Поэтому он опасается, что после экстрадиции в США на него там могут оказывать давление, чтобы он передал американским властям конфиденциальную информацию своей компании. Политизация дела также может значительно увеличить срок наказания — до 50 лет лишения свободы».

Издание подчеркивает, что пока ни власти США, ни Управление юстиции Швейцарии, ни посольство России в Берне не отвечают на вопросы редакции.