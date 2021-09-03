Центризбирком направил официальные письма генеральному прокурору, председателю СК и губернатору Московской области

Центризбирком направил официальные письма генеральному прокурору, председателю следственного комитета и губернатору Московской области. ЦИК просит оперативно принять необходимые меры для предотвращения возможных нарушений в ходе избирательной кампании в подмосковном Королеве. Глава комиссии Элла Памфилова в эфире радиостанции Business FM заявила о том, что выборы в Королеве под угрозой.

Информацию о возможных фальсификациях в Королеве опубликовала «Новая газета».

Журналисты получили аудиозапись, сделанную одним из участников предвыборного совещания в администрации Королева. На записи женский голос инструктирует пришедших членов избирательных комиссий, какого результата от них ожидают. Сразу несколько человек, пишет «Новая» опознали в голосе, по тембру и характерным речевым оборотам, советницу главы города, Жанну Прокофьеву.

На аудиозаписи говорится, что эта задача была поставлена якобы Главным управлением территориальной политики правительства Московской области. Название партии, в пользу которой нужно фальсифицировать, инструктор при этом не называет. «Главное — хладнокровие и спокойствие», — несколько раз повторяет она.

Далее на тренинге обсуждают схему, как добиться нужного результата – при помощи фиктивных наблюдателей и подмены реальных списков, в которых расписываются избиратели, поддельными списками специально для наблюдателей, в которых заранее расписались за количество людей, достаточное для 45% у «нужной» партии.

Проинструктировали пришедших и насчет момента, когда лучше всего заменять списки: «сильно после 20 часов»: после ухода последнего избирателя тех, кто работал со списками, призывают сидеть на них, цитата, «хоть до морковкина заговения».

«Эху Москвы» пока не удалось комментарий в администрациях города Королева и Московской области. Заместитель председателя Московской областной думы зампред фракции КПРФ Константин Черемисов сказал «Эху Москвы», что информация о возможных фальсификациях требует тщательной проверки.

Черемисов добавил, что подобная ситуация была в Королеве и на прошлых выборах.

Как напоминает «Новая газета», Жанна Прокофьева была замешана в другом скандале, связанном с выборами. В 2019 году после публикации расследования о фальсификациях в Королеве ей пришлось давать объяснения рабочей группе Мособлизбиркома.

Политик Леонид Гозман считает, что за попыткой сфальсифицировать результаты выборов в Королеве стоят местные чиновники, впрочем, он уверен, подобное происходит повсеместно.

По словам Гозмана, он рад, что нашелся человек, который сделал запись на совещании в Королеве и отдал ее журналистам.

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что в Москве и других крупных городах трудно сфальсифицировать результаты выборов, чего не скажешь о таких городах, как подмосковный Королев.