Корпорация Apple, по данным газеты Digitimes, начнет производство собственных электромобилей в 2024 году

В настоящее время американцы ведут переговоры с поставщиками комплектующих и производителями в Японии и Южной Корее. О намерении Apple участвовать в выпуске электрокаров было известно и ранее. Так, сообщалось, что компания ведет переговоры с подразделениями Hyundai Motor Group, но сделка сорвалась, а также с китайскими компаниями.