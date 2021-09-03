Корпорация Apple, по данным газеты Digitimes, начнет производство собственных электромобилей в 2024 году

В настоящее время американцы ведут переговоры с поставщиками комплектующих и производителями в Японии и Южной Корее. О намерении Apple участвовать в выпуске электрокаров было известно и ранее. Так, сообщалось, что компания ведет переговоры с подразделениями Hyundai Motor Group, но сделка сорвалась, а также с китайскими компаниями.
2021-09-03T17:32:45+03:00
2021-09-03T17:32:45+03:00
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17:32, 03 сентября 2021
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