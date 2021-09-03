Голосование в подмосковном Королеве могут отменить, если подтвердятся факты о подготовке подтасовок на выборах, о которых написала «Новая газета». Об этом сказала в эфире радиостанции Business FM глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, ЦИК срочно направил в Королев оперативную группу, чтобы проверить информацию о проведении совещания по фальсификации выборов. К расследованию подключены правоохранительные органы, отметила Памфилова. Ранее Центризбирком сообщил об отправке в Королев оперативной группы после того, как «Новая газета» прислала в комиссию аудиозапись совещания, попавшую в ее распоряжение.