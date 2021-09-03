Сотрудников барнаульской прокуратуры обвинили в фотошопе снимка с ветераном

Сотрудники прокуратуры Алтайского края отчитались о посещении мемориала в память о погибших во Второй мировой войне с помощью фотошопа.

Фото с места события появилось в Инстаграме ветеранов ведомства, но две из трех фигур на нем выглядели весьма ненатурально, однако нашелся исходник, давший этому объяснение. На нем значится только одна женщина-ветеран. Изображение двоих действующих сотрудников прокуратуры появились позже путем несложных компьютерных манипуляций. Пресс-служба структуры сообщила, что по факту начата проверка, Маргарита Мельникова, которая присутствует на фото объяснила, что цветы к памятнику она возлагала, однако изображение оказалось засвеченным и его пришлось, прогнать через компьютерную программу, выложив затем получившуюся версию. Исходник, однако дает понять, что засветились только фигуры прокурорских работников, а все остальное, в том числе и женщина, которая была у мемориала на самом деле, получилось хорошо.

Издание «Подъем» обнаружило, что Мельникова пользовалась подобной схемой не один раз.