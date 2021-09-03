Полиция Испании опубликовала материалы с обвинениями высших чиновников Каталонии в злоупотреблении властью и в связях с Россией.

Чиновники, в том числе на тот момент лидер Каталонии Карлес Пучдемон обвинены в готовности не поднимать публично острые политические темы ради получения поддержки от Кремля. Среди них было отравление ведущего российского оппозиционного политика Алексея Навального. Это следует из представленной переписки руководителя офиса Пучдемона Хосепа Луиса Алая. В ней общение идет с предпринимателем Александром Дмитренко, которого полиция Испании считает связанным с российскими спецслужбами, хотя сам он это отрицает. В переписке Алай называет Дмитренко «нашим человеком» в России, который «открывает для нас много дверей в Москве», пишет интернет-издание The Insider, которое российские власти признали иностранным агентом. В материалах также указано, что руководитель офиса бывшего лидера Каталонии критикует приветственные оценки Пучдемона относительно визита бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Европарламент. Тема названа болезненной для Кремля и поэтому лидера Каталонии просят ее не поднимать.

Карлес Пучдемон и другие высшие чиновники Каталонии пока не комментировали предъявленные обвинения.