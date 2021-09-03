Кремль пообещал рассмотреть поправки к закону об «иноагентах», предложенные независимыми СМИ

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение.

27 августа несколько изданий обратились к российскому руководству с требованием прекратить кампанию против независимой журналистики и отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях». 1 сентября редакции независимых СМИ опубликовали повторное обращение, в котором предложили 12 поправок. В частности, журналисты считают, что присваивать такой статус можно только по решению суда, а из законодательства должны быть исключены положения, допускающие произвольное правоприменение. Также авторы обращения предложили упростить отчетность для «иноагентов», прописать порядок снятия этого статуса и аннулировать существующий список «иноагентов».