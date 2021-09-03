ЦИК начал оперативную проверку после публикации аудиозаписи с «инструктажем» по фальсификациям на выборах в Королеве

Центризбирком начал оперативную проверку после публикации «Новой газетой» аудиозаписи с «инструктажем» по фальсификациям на выборах в подмосковном Королеве. Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии. Там отметили, что «если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность — тем более, если это будет квалифицировано, как групповой сговор». Также в ЦИК сказали, что направили официальные письма Генеральному прокурору, Председателю Следственного комитета, Губернатору и Председателю избирательной комиссии Московской области с «настоятельной» просьбой в максимально короткие сроки принять «все необходимые меры» для предотвращения возможных фальсификаций в Подмосковье и «тщательно расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями и правонарушений», представленных в материалах «Новой газеты».

Глава ЦИК Элла Памфилова сказала в интервью радиостанции Business FM , что если факты, указанные в статье подтвердятся, голосование в подмосковном городе может оказаться под угрозой.

Как сообщала «Новая газета», на попавшей к ней аудиозаписи главам избирательных комиссий ставят задачи по числу голосу в пользу кандидатов от «Единой России» и объясняют, почему этого результата необходимо добиться.

