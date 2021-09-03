Z Архив новостей новости
5 12 6 1328
17:02, 03 сентября 2021

ЦИК начал оперативную проверку после публикации аудиозаписи с «инструктажем» по фальсификациям на выборах в Королеве

Центризбирком начал оперативную проверку после публикации «Новой газетой» аудиозаписи с «инструктажем» по фальсификациям на выборах в подмосковном Королеве. Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии. Там отметили, что «если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность — тем более, если это будет квалифицировано, как групповой сговор». Также в ЦИК сказали, что направили официальные письма Генеральному прокурору, Председателю Следственного комитета, Губернатору и Председателю избирательной комиссии Московской области с «настоятельной» просьбой в максимально короткие сроки принять «все необходимые меры» для предотвращения возможных фальсификаций в Подмосковье и «тщательно расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями и правонарушений», представленных в материалах «Новой газеты».
Глава ЦИК Элла Памфилова сказала в интервью радиостанции Business FM , что если факты, указанные в статье подтвердятся, голосование в подмосковном городе может оказаться под угрозой.

Как сообщала «Новая газета», на попавшей к ней аудиозаписи главам избирательных комиссий ставят задачи по числу голосу в пользу кандидатов от «Единой России» и объясняют, почему этого результата необходимо добиться.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вандалы разрисовали подъезд и офис правозащитника Льва Пономарева Рядом с квартирой правозащитника повесили листовку с текстом «логово защитника террористов»...

5 164 6 12673 02.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Киев обиделся Чтобы как-то подсластить пилюлю, Таллин пообещал усилить военную помощь Украине и предоставить полевой госпиталь. Второе нужнее, честное слово…

5 87 6 10683 02.09
Новости

Путин: Рассчитываю, что рано или поздно в полном масштабе восстановим отношения с Украиной Об этом президент заявил, выступая на Восточном экономическом форуме…

5 64 6 9507
Блоги

+ «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»

5 257 6 41791 31.08
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Политическая элита США сама лишила себя разума Политическое поведение США и их союзников становится похоже на поведение безумца. Более точно — на поведение параноика, который во всех явлениях видит только то, что ему хочется видеть…

5 52 6 8654 31.08
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные пересадки. Снижение стоимости проезда в наземном транспорте С сегодняшнего дня пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки…

5 70 6 11895 01.09
Блоги

+ Шведская группа ABBA анонсировала альбом с новыми песнями впервые за 40 лет Шведская группа ABBA анонсировала альбом с новыми песнями впервые за 40 лет Десять новых песен выйдут 5 ноября. Две из них уже можно послушать…

5 40 6 7205 02.09
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Правочеловеческий 3D-принтер в Гааге сломался Голландских депутатов весьма справедливо, надо сказать, возмутило, что Гаага помогает боевикам, которые не гнушаются такими откровенно варварскими методами ведения войны, как вербовка детей…

5 41 6 7735 31.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Результат титанического труда и мудрой политики налицо Мы все также ждем в гости Александра Григорьевича и встретим с особым радушием. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 105 6 20248 30.08
Блоги

12 поправок в законы об иноагентах Медиасообщество России выступает с пакетом поправок в действующее законодательство об «иностранных агентах», которые направлены на корректировку правоприменения…

5 95 6 19759 01.09
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Сталинист Лавров Говорите, что теперь настоящая оппозиция — это коммунисты? Пожалуйста, вот вам такой же Лавров под красными флагами и с портретами Сталина — ждите новые репрессии, железный занавес и войну…

5 172 6 38599 31.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Жаркое дыхание холодильника 2021 Заполнить холодильник в наше время это подвиг, оставляющий среднестатистическую российскую семью не только без штанов, но и без трусов. Я молчу про качество этого наполнения, но там точно не увидите красной рыбы и мраморной говядины…

5 60 6 13339 12:49
Блоги

+ Владимир Путин: «А почему меня это должно задеть?» 00:44 Владимир Путин: «А почему меня это должно задеть?» С. Брилев: «Вы сказали «Семилетняя» война вместо «Северная», он вас поправил, абсолютно естественная ситуация. И представляете, какая началась буча, просто будущее этого мальчика чуть ли не на волоске подвисло»...

5 101 6 23480 11:56
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ровнее стоять! Потом сталинский гимн из репродуктора в незначительной путинской редактуре. «Славься, Отечество наше свободное» – запоминайте, дети, как выглядит свобода и чем она пахнет…

5 362 6 84113 01.09
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Сегодняшнее государство, путинское государство, оно осознает свою централистскую миссию, имперскую миссию…

5 33 6 7978 31.08
#слушать 35:55 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Блог «Новой газеты»

Фокус-группа «Новая газета» передала в ЦИК запись секретного тренинга, на котором решалось, кто и с каким результатом победит на выборах в Подмосковье…

5 96 6 23417 07:07

Популярное за неделю

Новости

Соратники Навального выпустили расследование, где утверждают, что у зампреда Госдумы Гордеева имущество на 1,5 млрд Элитная недвижимость, как утверждают авторы расследования, записана на родственников заместителя председателя нижней палаты парламента – его жену, дочь, сына, невестку и тещу…

5 33 6 77811
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Следственный комитет установит истину. Он накажет клеветников – Карамзина, Ключевского – и Малюта будет реабилитирован. Он посмертно получит орден За заслуги перед Отечеством. Его выкопают, наградят…

5 36 6 66732 01.09
#слушать 53:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

2894854
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 5 6 4443 29.08
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Деды воевали? У меня для дедов плохие новости… Мирзализаде за шутку выслан. А Поздняков за угрозы, атаки и самое натуральное разжигание вражды скоро, поверьте, будет представлен к награде. Я бы дал орден Дружбы. Два…

5 96 6 169070 30.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Крокодил в кремлевской стене Крокодил в кремлевской стене Первоочередные объекты удушения, носители этой хилой русской свободы идут к режиму жаловаться на режим…

5 51 6 85017 30.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9244351
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5013876

Сегодня в эфире