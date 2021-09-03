Премьер-министр Японии решил не выдвигать свою кандидатуру на пост главы правящей Либерально-демократической партии

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга решил не выдвигать свою кандидатуру на пост главы правящей Либерально-демократической партии, что означает его отставку с поста главы правительства. Как пишет агентство Kyodo, такое решение принято после Олимпиады в Токио. Рейтинг Суги, временами достигавший 60%, упал почти в два раза, ниже 32%. Его правительство подтверглось критике в том числе из-за мер по борьбе с коронавирусом, а также из-за решения провести Олимпийские игры. По данным Kyodo, сейчас в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, а в больницы поступает все больше пациентов с тяжелыми симптомами из-за распространения дельта-штама.

