Верховный суд Якутии отказал защите Александра Габышева в назначении повторной психиатрической экспертизы

Верховный суд Якутии отказал защите Александра Габышева, который называет себя шаманом, в назначении повторной психиатрической экспертизы. Об этом сообщил «Эху Москвы» его адвокат Алексей Прянишников.

По словам Прянишникова, суд после прения сторон объявил перерыв до 6 сентября. В отношении Габышева, который ранее объявлял о пешем походе на Москву для изгнания Путина, в феврале этого года возбудили дело о применении силы к полицейскому. После этого суд удовлетворил иск психдиспансера о его принудительной госпитализации.

