Роскомнадзор исключил новостной сайт Readovka.ru из реестра запрещенных

Это произошло 2 сентября, спустя четыре дня после блокировки. Как сообщила редакция, до этого издание удалило семь материалов, посвященных депутату-единороссу Дмитрию Саблину. С требованием удалить эти тексты выступила служба судебных приставов. В редакции отметили, что судебных решений по этим материалам нет.

В марте Подмосковный суд постановил заблокировать сайт издания в качестве обеспечительной меры по иску Саблина из-за статьи о том, что под его контроль перешла часть акций подмосковного «Совхоза имени Ленина». Депутат Госдумы называл недостоверными эти сведения. Редакция удалила текст, но обеспечительные меры с издания не сняли. В июле Readovka сама заблокировала свой сайт, не дожидаясь, пока его внесут в реестр. Издание продолжило работу на другом домене — Readovka.news. 28 августа Роскомнадзор заблокировал прежний сайт издания.

