ЦИК начал оперативную проверку после публикации аудиозаписи с «инструктажем» по фальсификациям на выборах в Королеве

Центризбирком начал оперативную проверку после публикации «Новой газетой» аудиозаписи с «инструктажем» по фальсификациям на выборах в подмосковном Королеве. Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии. ЦИК также направил официальные письма Генеральному прокурору, Председателю Следственного комитета, Губернатору и Председателю избирательной комиссии Московской области с «настоятельной» просьбой в максимально короткие сроки принять «все необходимые меры» для предотвращения возможных фальсификаций в Подмосковье и «тщательно расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями и правонарушений», представленных в материалах «Новой».