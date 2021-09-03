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Эксклюзив Эха 16:25, 03 сентября 2021

Зампред фракции КПРФ Черемисов: Информация о возможной фальсификации на выборах в Королеве требует тщательной проверки

Информация о возможной фальсификации на выборах в Подмосковном Королеве требует тщательной проверки. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Московской областной Думы, зампред фракции КПРФ Константин Черемисов.
Ранее «Новая газета» опубликовала аудиозапись секретного совещания по «фальсификации выборов» в подмосковном городе Королеве, в ходе которого куратор объясняет руководителям УИК технологию кражи голосов избирателей.

«Эту информацию надо проверять, конечно, и, если подтвердится, что готовятся такие массовые фальсификации на выборах, надо принимать срочные меры. Думаю, что после информации «Новой газеты» проверка будет не за горами, думаю что приедут и из областной избирательной комиссии по этому факту разбираться. Если подтвердится, то это говорит о многом, местные власти не уверены в будущих итогах в пользу правящей партии», — сказал К.Черемисов.

Запред Мособлдумы напомнил, что подобная ситуация была в Королеве и на прошлых выборах.


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