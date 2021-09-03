В Кремле обещали рассмотреть обращение руководителей независимых СМИ с поправками в закон об иностранных агентах

Письмо с предложениями главных редакторов Дождя*, Эха Москвы, Новой газеты, интернет-издания Znak и других СМИ в Кремле получили. Обращение пресс-секретарь президента назвал гораздо более конструктивным. Это не просто требование, а конкретные предложения как изменить закон, сказал агентству РИА «Новости» Дмитрий Песков. Их рассмотрят. Обращение независимых средств массовой информации адресовано главе страны, его пресс-секретарю и министру юстиции. Список СМИ-иноагентов авторы письма предложили аннулировать, по их мнению он составлен избирательно и непрозрачно. Журналисты потребовали внести 12 поправок. Ключевые – вносить СМИ в список иноагентов по представлению Минюста только по решению суда. Ведомство при этом должно доказать что издание занимается политикой, а также её связь с иностранным финансированием в интересах конкретного правительства или организации. Минюст также попросили запретить признавать журналистов, которые работают в попавших в чёрный список СМИ, иноагентами-физическими лицами, поскольку эта практика нарушает принцип запрета на двойное наказание.

Обращению руководителей независимых СМИ предшествовали одиночные пикеты журналистов возле ФСБ 21 августа, на следующий день после признания иноагентом телеканала Дождь. Полиция задержала 12 человек. На сегодня в реестр СМИ-иноагентов входит более 40-ка изданий и физических лиц.

* Российские власти считают его/ее/организацию иностранным агентом