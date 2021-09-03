Центризбирком просит генпрокуратуру и следственный комитет проверить информацию о возможных нарушениях в Королеве

Центризбирком направил группу в подмосковный Королев для оперативной проверки информации «Новой газеты» о возможных фальсификациях в ходе выборов.

На опубликованной «Новой газетой» записи женщина с голосом, похожим на советницу главы Королева Жанну Прокофьеву объясняет, что по спискам результат за «Единую Россию» должен получиться в диапазоне 42-45 процентов.

«Если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность — тем более, если это будет квалифицировано, как групповой сговор» — категорично объявили в ЦИКе. Также там говорят, что уже отправили соответствующие официальные письма Генеральному прокурору, Председателю Следственного комитета, Губернатору Московской области и Председателю избирательной комиссии Московской области с «настоятельной» просьбой принять «все необходимые меры» в максимально короткие сроки.

Отдельно в Центризбиркоме указывают: «недопустимо, когда одиозные лица, ранее замеченные в нарушениях и по настоянию ЦИК России освобожденные от своих должностей, опять «всплывают» в том или ином должностном качестве» .

В администрациях Королева и Московской области ситуацию пока не комментировали.



Заместитель председателя Московской областной думы зампред фракции КПРФ Константин Черемисов сказал «Эху Москвы», что информация о возможных фальсификациях требует тщательной проверки.

Черемисов добавил, что подобная ситуация была в Королеве и на прошлых выборах.

