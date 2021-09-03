Сергей Митрохин представит поправки к законам об иностранных агентах на встрече с избирателями 4 сентября

Кандидат в депутаты Государственной думы Сергей Митрохин представит поправки к законам об иностранных агентах на встрече с избирателями на Чистых прудах в субботу 4 сентября. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я провожу в рамках своей избирательной кампании встречу с избирателями на Чистых прудах. Довольно большое количество людей попросили меня рассказать о том, что я буду делать, избравшись в Госдуму, что будет делать «Яблоко» с законом об иностранных агентах. Эти законы вызывают большую озабоченность у журналистов, которые недавно попали под каток, телеканал «Дождь»*, например, и у обычных людей. Звание иноагента сегодня может получить любой гражданин России, если его деятельность или высказывания чем-то не понравятся властям. На моей встрече с избирателями в рамках кампании по выборам в Государственную думу я презентую свои поправки в законодательство, которые обязуюсь внести в Государственную Думу, если буду избран ее депутатом», — сказал он.

С.Митрохин добавил, что встреча с избирателями состоится в 13 часов в субботу 4 сентября у памятника Грибоедову на Чистых прудах.

* Внесен властями РФ в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента