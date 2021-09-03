Министерство транспорта России планирует к 2024 году ввести биометрию на всех видах общественного транспорта

Лица пассажиров будут сканироваться, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Виталия Савельева. Ранее стало известно, что власти Москвы расширят эксперимент по сбору данных горожан. Вводится система оплаты проезда в городском транспорте по лицу.