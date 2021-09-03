Николай Платошкин утверждает, что пресс-служба Мосгорсуда сообщила о решении по делу,не дождавшись окончания заседания

Политик Николай Платошкин утверждает, что пресс-служба Мосгорсуда сообщила о решении по его делу, не дождавшись окончания заседания, на котором рассматривалась апелляционная жалоба. Пресс-служба сообщила, что судья оставила приговор без изменений. Комментариев и опровержений пока не последовало. Ранее Гагаринский суд приговорил Платошкина к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 700 тысяч рублей. Его признали виновным в подстрекательстве к участию в массовых беспорядках и распространении заведомо ложной информации.