Николай Платошкин утверждает, что пресс-служба Мосгорсуда сообщила о решении по делу,не дождавшись окончания заседания

Политик Николай Платошкин утверждает, что пресс-служба Мосгорсуда сообщила о решении по его делу, не дождавшись окончания заседания, на котором рассматривалась апелляционная жалоба. Пресс-служба сообщила, что судья оставила приговор без изменений. Комментариев и опровержений пока не последовало. Ранее Гагаринский суд приговорил Платошкина к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 700 тысяч рублей. Его признали виновным в подстрекательстве к участию в массовых беспорядках и распространении заведомо ложной информации.
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