Пресс-служба Мосгорсуда сообщила о решении по делу Платошкина, не дождавшись приговора судьи

Пресс-служба Мосгорсуда сообщила об оставлении без изменений приговора по делу политика Николая Платошкина, не дождавшись окончания заседания и приговора судьи. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Сегодня в Мосгорсуде в 10.00 началось рассмотрение нашей апелляционной жалобы на мой приговор, вынесенный Гагаринским судом 19 мая, когда мне дали 5 лет условно, 5 лет поражения в правах и штраф 700 тысяч рублей. Мы подали 1 июня апелляционную жалобу на это решение, только сегодня ее рассматривают. <...> Три часа представитель прокуратуры зачитывал краткое содержание 27 томов, мы сидим слушаем и тут по «Рамблеру», по «Рен ТВ», по всем новостным лентам проходит сообщение со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуду, что приговор мне вынесен и он оставлен без изменений. Мы поднимаем руку, я говорю судье: «Это что, фикция что ли? Мы чем здесь занимаемся, если ваша пресс-служба заявила, что приговор оставлен в силе?». В перерыв заходим в пресс-службу, она закрыта, говорят, что все ушли. Опровержения пресс-службы Мосгорсуда нет и самой пресс-службы тоже нет. Заседание идет, а приговор, согласно сообщениям СМИ, уже вынесен. Еще защита ни одного слова не сказала», — сказал он.

Гагаринский суд весной приговорил политолога и лидера движения «За новый социализм» к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 700 тысяч рублей. Судья признала его виновным в подстрекательстве к участию в массовых беспорядках и распространении заведомо ложной информации.