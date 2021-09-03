В Оренбургской области настоятеля прихода осудили за сексуальное насилие над детьми

Настоятеля нескольких приходов приговорили к 13 годам колонии строго режима. Установлено, что на протяжение года, начиная с января 2019, 41-летний священник совершал насильственные действия сексуального характера в двух районах области. Пострадавшими признаны трое детей, в том числе младше 14 лет. Одного из них настоятель прихода также систематически втягивал в распитие алкоголя. Приговор пока в законную силу не вступил. Признал ли священник свою вину, следственный комитет не уточняет.

Напомним, что в Оренбургской области также в настоящее время идет громкий уголовный процесс над отцом Николаем Стремским, который, по версии следствия, совершал преступления против половой неприкосновенности своих приемных детей в течение 20 лет. Потерпевшими признаны 11 несовершеннолетних. Это дело рассматривается в закрытом режиме.

Ранее священника отстранили от служения. Как сообщили в Бузулукской епархии, после получения документов из суда они будут переданы в церковный суд, где примут решение о лишении сана.