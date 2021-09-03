За первые шесть месяцев этого года в Петербурге умерло более 40 тысяч человек

По сравнению с прошлым годом этот показатель значительно увеличился. С января по май этого года смертность в Петербурге увеличилась на 15 процентов: в городе умерло на шесть тысяч человек больше, чем за такой же период прошлого года. Такие данные опубликовал Петростат. Другой важный показатель – избыточная смертность – составил в первом полугодии почти 20 процентов. Это число показывает, насколько количество умерших больше, чем в среднем за последние пять лет. В целом, согласно официальным данным, количество петербуржцев постепенно сокращается: городской комитет по экономической политике фиксирует естественную убыль населения на уровне около десяти тысяч человек в первой половине этого года. При этом чиновники полагают, что в следующие три года убыль населения в городе будет снижаться.

На демографическую ситуацию в Петербурге, как отмечают в Петростате, повлияла пандемия коронавируса и связанный с ней отток мигрантов.