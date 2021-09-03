Глава европейской дипломатии Боррель сообщил, что ЕС готов вернуть свою миссию в Кабул, если будут созданы условия

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз готов вернуть свою миссию в Кабул, если для этого будут созданы условия. Боррель добавил, что ЕС будет взаимодействовать с движением «Талибан», не признавая его политически.

Напомним, движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.