Более тысячи афганцев могут выехать из страны в Россию до конца сентября

Российское посольство в Кабуле собирает данные о пока еще остающихся в Афганистане обладателях двойного гражданства. На призыв откликнулось около 300 человек, у которых помимо афганского паспорта есть и российский. Как заявил РИА «Новости» посол России Дмитрий Жирнов, они рассматриваются нашими властями как полноценные граждане России. В посольстве оценивает возможность вывоза и граждан стран, входящих в ОДКБ. Эти категории — приоритет для МИДа. Кроме того, в дипмиссию обратились и 800 человек, поступивших в российские вузы либо уже являющихся студентами. Многие не могли вернуться из-за пандемии и теперь просят вывезти их для продолжения обучения. О сроках пока говорить рано. Жирнов полагает, что рейс может быть организован в течение месяца.

Кабульский аэропорт, по словам российского посла, возобновит работу в полном объеме до конца сентября. Над восстановлением работают две группы катарских специалистов.