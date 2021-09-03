ЦИК попросил генпрокуратуру и СК проверить информацию о возможных нарушениях в ходе избирательной компании в Королеве

Центризбирком России направил официальные письма генеральному прокурору Игорю Краснову, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву. ЦИК просит оперативно принять необходимые меры для предотвращения возможных нарушений в ходе избирательной кампании в подмосковном Королеве.

Информацию о возможных фальсификациях опубликовала «Новая газета». В ЦИК заявили, что если информация подтвердится, виновные должны быть наказаны. Речь идет и об уголовной ответственности, тем более, если это будет квалифицировано как групповой сговор.