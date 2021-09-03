Рисунок британского уличного художника Бэнкси, изрезанный шредером, снова выставлен на торги в Лондоне. Оценочная стоимость работы, которая теперь называется «Любовь в мусорном баке», от 4 до 6 миллионов фунтов: в четыре раза больше, чем заплатил нынешний владелец.