Продажи автомобилей «Лада» в России в августе сократились почти на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года

Продажи автомобилей «Лада» в России в августе сократились почти на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – сообщает «АвтоВАЗ». Причина – дефицит автоэлектроники. По этой причине изменилась тройка лидеров продаж. Ранее бестселлером была «Лада Гранта». Теперь на первом месте «Лада Веста».
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