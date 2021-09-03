Роскомнадзор исключил новостной сайт Readovka.ru из реестра запрещенных. Издание удалило семь материалов, посвященных депутату Госдумы, «единороссу» Дмитрию Саблину. С требованием удалить эти тексты выступила Служба судебных приставов. В редакции отметили, что судебных решений по этим материала нет. В июле Readovka сама заблокировала свой сайт. Издание продолжило работу на другом домене – Readovka.news.
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