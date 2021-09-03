Для приезжающих в Россию из Великобритании с завтрашнего дня отменяется обязательная двухнедельная изоляция, – следует из постановления главного санитарного врача Анны Поповой.

Напомним, Россия возобновила полеты в Великобританию со 2-го июня в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.